All'indomani del primo turno di Serie A del nuovo anno, Antonio Cassano ha focalizzato la sua attenzione sulla partita di cartello di San Siro, vinta dall'Inter sul Napoli: "Il Napoli non ha fatto una buona partita, non mi è piaciuto ma non vuol dire niente perché ieri è cominciato un un nuovo campionato - le parole di FantAntonio sul suo profilo Instagram -. L'Inter mi ha sorpreso in positivo, ha fatto una grandissima partita meritando la vittoria. Il Napoli ha creato poco e niente, solo il tiro di Raspadori alla fine; i nerazzurri sono ripartiti con qualità e fisicità. Ora si riapre tutto in chiave scudetto, ma continuo a pensare che tutto dipenda dagli azzurri".