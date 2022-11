"Per 45 minuti, la Juventus è rimasta rintanata nella propria metà campo senza fare mezzo tiro in porta. In casa! Se l'Inter avesse fatto 2-3 gol nessuno avrebbe potuto dire nulla. E nel secondo tempo non è cambiato niente, i gol di Rabiot e Fagioli sono arrivati su due sgasate di Kostic, criticato da chiunque in queste settimane. La squadra di Inzaghi non ha equilibrio, per me sono definitivamente fuori dalla lotta scudetto sia loro che la Juve". Lo dice Antonio Cassano direttamente dalla BoboTV.