Non è piaciuto ad Antonio Cassano l'atteggiamento che l'Inter ha mostrato a Monaco di Baviera, nell'ultima partita del girone C di Champions League contro il Bayern inutile ai fini della classifica: "Già prima dell’inizio della gara pensavo che andasse a Monaco di Baviera in vacanza - spiega FantAntonio nell'ormai consueto appuntamento sulla sua pagina Instagram -. L’Inter è andata lì pensando alla Juventus, il Bayern Monaco ha vinto in prima marcia, indipendentemente da quanto fosse più forte. Non c’è stata nemmeno partita, non mi sono divertito. Non è bello per il calcio italiano".