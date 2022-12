Si riapre il processo sulle plusvalenze della Juventus (e non solo). Oggi la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, sottolineando come il procuratore federale Giuseppe Chiné abbia ripreso in mano il fascicolo dopo l'assoluzione dei club e dei dirigenti deferiti. Secondo molti, la Procura di Torino, visti i nuovi elementi emersi, avrebbe trovato le prove per definire oggettivamente "artefatte" le plusvalenze del club bianconero. Un sistema "collaudato nel tempo dalla Juventus di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive non finalizzati a dotare la squadra di determinate qualità tecniche bensì di realizzazione di plusvalenze - si legge -. Senza esborsi finanziari, con scambi addirittura a prescindere dal soggetto da scambiare spesso neanche nominato se non con una semplice X".

La Gazzetta, poi, mette in luce diverse intercettazioni compromettenti di tesserati bianconeri. Si parte da Allegri: "Il mercato di oggi è quello vero, dove uno va a comprare il giocatore che gli serve, cioè tu devi capire che il mercato dell’anno scorso era solo plusvalenze […] e quindi era un mercato del cazzo".

"Ma tu pensa uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni, adesso ti ha, ti vale, ti deve anche andare sotto i ferri, cioè, era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì", si ascolta in un'altra intercettazione.