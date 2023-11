Un paragrafo importante del capitolo legato alle sponsorizzazioni del documento dei risultati economico-finanziari di Inter MediaCo nel primo trimestre della stagione 2023-2024 è dedicato alla questione DigitalBits, con aggiornamenti anche sulla causa legale intentata nei confronti dell'ex main sponsor nerazzurro il cui contratto è stato rescisso per insolvenza. Questo quanto si legge:

"Come descritto nei nostri precedenti resoconti, dalla fine della stagione sportiva 21/22 nessun pagamento è stato effettuato da Zytara Labs LLC a Inter Media in rispetto delle tariffe contrattuali dovute e dei premi di risultato relativi al contratto di sponsorizzazione in essere tra le due parti da settembre 2021 (nella stagione sportiva 21/22 come Official Global Criptovaluta e Sleeve Partner e nelle stagioni dal 22/23 al 24/25 come Global Main Partner di maglia). Inizialmente abbiamo reagito rimuovendo i loghi del partner (Digitalbits) dal nostro sito web, cartelloni pubblicitari e maglie delle squadre del settore giovanile e femminile, continuando a garantire visibilità sulla parte anteriore della maglia da gioco della prima squadra di calcio maschile. Alla fine di aprile 2023 abbiamo preso la decisione di sospendere con effetto immediato l'esecuzione del contratto di sponsorizzazione anche in relazione alla visibilità frontale sulla maglia da gioco della prima squadra di calcio maschile e ordinare il pagamento immediato di eventuali importi in sospeso dovuti contrattualmente a tale data (inclusi i bonus legati ai risultati) – ovvero 31,4 milioni di euro, di cui 1,6 milioni di euro relativi alla stagione sportiva 21/22 stagione sportiva e 29,8 milioni di euro relativi alla stagione sportiva 22/23. In data 26 maggio 2023 abbiamo esercitato l'eccezione di contumacia totale nei confronti dello sponsor, dichiarando il contratto di sponsorizzazione risolto per mancata prestazione da parte di Zytara Labs. Al fine di proteggere nostri interessi, con il supporto di uno studio legale esterno, abbiamo poi provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano di un ricorso per decreto ingiuntivo contro Zytara Labs, tenendo anche nella dovuta considerazione i costi connessi alle rispettive alternative previste e le concrete possibilità di ottenere dallo sponsor le somme da questi dovute ai sensi del suddetto accordo. Il Tribunale di Milano ha emesso l'ingiunzione come da nostra richiesta e stiamo attualmente procedendo con gli adempimenti necessari per comunicare correttamente la decisione alla controparte".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!