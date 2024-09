Ci sono anche Davide Frattesi e San Siro tra gli argomenti trattati da Giovanni Carnevali durante il lungo intervento sulle frequenze di Radio 24. L'amministratore delegato del Sassuolo commenta così il poco impiego dell'ex neroverde all'Inter: "Frattesi non è facile trovare spazio con una rosa così importante, magari trovi un allenatore che cerca un po' più di esperienza e non è facile, ma Frattesi secondo me potrebbe giocare titolare ovunque", dice durante 'Tutti Convocati'.

Il discorso si sposta poi sulla questione stadi in Italia: "Questo è un po' il problema del nostro calcio perché crediamo che essere proprietario degli stadi è un fattore importante. Mi preoccupo per i club che hanno proprietà straniere che magari hanno messo al primo posto l'acquisizione dello stadio e speriamo che queste proprietà quando capiscono che i problemi con la burocrazia e i tempi lunghi in Italia vedi San Siro che si ritorna di nuovo punto a capo e abbiamo perso la possibilità di ospitare in Italia e a Milano la finale di Champions League che ci penalizza tanto"

