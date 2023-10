Nel post partita di Inter-Bologna, Carlos Augusto si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare il 2-2 di San Siro. "Dobbiamo essere più lucidi e chiudere il risultato, una partita cosi non possiamo pareggiarla. Siamo l'Inter. Il calendario è difficile perché giochiamo ogni 3 giorni, ma noi siamo pronti e non credo che la stanchezza sia stato il problema di oggi".

La tua reazione quando hai saputo della convocazione del Brasile?

"Una bellissima sorpresa, ho chiamato i genitori e chi lavora per me"

Voi giocatori come vivete il suo turnover?

"Il mister sa quello che fa, tutti devono esser pronti e sono pronti sia da titolari che quando entrano dalla panchina"

Giocare all'Inter è più difficile del Monza per la statura del club o perché giochi meno?

"E' chiaro che con un minutaggio più basso è piu difficle fare numeri, ma è importante che chi gioca stia bene. Il gruppo è fortissimo e spero di aiutarlo".