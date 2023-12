Ritorno in Coppa Italia amaro per l'Inter che dopo aver scoperto l'avversario degli ottavi di Champions e aver battuto la Lazio, va ko con il Bologna e saluta la competizione di cui è campione in carica. Ad analizzare la sfida a Inter TV è Carlos Augusto che dice: "Abbiamo fatto per novanta minuti una grande gara, abbiamo creato tante occasioni che potevamo sfruttare meglio e poi loro sono stati bravi nelle occasioni che hanno avuto a fine partita. Ci sono gare così, però ora adesso lavoriamo a testa bassa. La stagione è lunga, abbiamo il campionato e la Champions League".

Bisogna rimanere lucidi inviata del Lecce.

"Il gruppo è bravo a gestire le cose così. Sappiamo che è un’eliminazione brutta, ma anche che abbiamo un’altra partita sabato e mettere la testa su quella. Pensiamo a sabato, poi a Genova e via così".

Questo gol ce l’avevi promesso e lo meriti:

"Grazie mille. È chiaro che volevo segnare per regalare la vittoria, che è più importante. Ma sono felice per il gol sotto i tifosi e spero di regalare altre gioia con gol, assist e aiutando i miei compagni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!