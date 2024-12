L'Inter batte il Como 2-0 e conclude l'ultima a San Siro con i tre punti in saccoccia al termine di una partita decisa da Carlos Augusto e Marcus Thuram. A commentare per primo la vittoria è proprio il brasiliano autore della prima delle due reti segnate, che in compagnia di Alessandro Bastoni (LEGGI QUI), si è presentato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio per commentare il risultato. Di seguito le sue parole. "Bisseck è come un fratello, come tutti del gruppo. Accanto a me ho uno dei migliori del mondo (Bastoni, ndr). Sono felice per me e per la vittoria", ha detto l'esterno di Inzaghi.

Cosa vuoi dire ai tifosi, che anche oggi erano tantissimi?

"Anche oggi vicino Natale lo stadio era pieno, ogni partita la giochiamo per loro e continueremo così".

Ci spieghi la tua esultanza?

"L'ho imparata dal nulla. Ho visto le Olimpiadi, volevo fare qualcosa di diverso e ho iniziato a usarla".

