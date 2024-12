Alessandro Bastoni è uno dei protagonisti di Inter-Como raggiunti sul prato di San Siro da DAZN subito dopo il triplice fischio del Monday Night di Serie A vinto 2-0 dai nerazzurri: "Siamo tanto felici perché possiamo passare un bel Natale sia noi che i nostri tifosi. Era importante perché nei giorni scorsi tutte le altre hanno vinto: c'erano tante assenze, abbiamo dato un buon segnale".

Come ti sei trovato in questa difesa inedita?

"Il Como è organizzato, ma io inizio ad avere qualche partita alle spalle. È un ruolo che faccio anche in Nazionale, qui siamo in un grande gruppo ed è stato importante anche il recupero di Carlos che fa tanti ruoli. Ora aspettiamo gli altri perché abbiamo bisogno di tutti".

Cosa vi ha detto Inzaghi all'intervallo?

"C'era forse tanta frenesia all'inizio, non ci aspettavamo la loro aggressività. Ci ha detto di entrare in campo e giocare come sapevamo e l'abbiamo fatto".

