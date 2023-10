Un Thuram è già in Italia, all'Inter. Marcus sta facendo benissimo in nerazzurro, ma il fratellino Khephren non è da meno quanto a potenzialità. "Khephren Thuram può giocare in qualsiasi squadra italiana, fossi un club di Serie A lo prenderei subito. Farebbe comodo a tutti", ha ammesso Fabio Cannavaro ai microfoni di calciomercato.com.

Cosa ne pensi dei fratelli Thuram?

"Seguo da sempre i figli di Lilian, ero sicuro diventassero dei calciatori. Marcus sembra un po' Ibra i primi anni alla Juve, in Italia può crescere nella cattiveria; il padre dice che Khephren è più cattivo".

In quale squadra di Serie A lo vedresti bene?

"Ovunque. Fossi un club italiano lo prenderei subito, farebbe comodo a tutti. Lui è uno che a centrocampo si fa sentire. Forse l'unica società già sistemata in quel ruolo è l'Inter che ha costruito un centrocampo forte".