Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Antonio Candreva si è guardato alle spalle ripensando alla sua carriera calcistica dopo aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo ufficialmente lo scorso 18 marzo: "E' stata una scelta difficile, dopo tanti anni di carriera non si vuole mai smettare, ma era arrivato il momento - le sue parole -. Mi sono divertito, abbiamo fatto grandi cose. Sono contento di quello che ho lasciato perché ci ho sempre messo sacrificio, impegno e dedizione. Ho lasciato dei bei ricordi nei club in cui ho giocato".

L'esultanza dopo il gol in Inter-Lecce.

"La stessa faccia la fece Romelu, ma era di spalle e non si è vista".

Sei il giocatore con più assist in Serie A.

"E' qualcosa di importante perché sei sopra a grandi campioni, è una grande soddisfazione essere in questa classifica. Il più bello? Quello a Icardi nel derby per l'importanza della partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!