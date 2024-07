L'infortunio grave occorso a Tajon Buchanan ha colpito come un fulmine a ciel sereno il ritiro della Nazionale canadese, euforica per essere appena approdata ai quarti di finale di Copa America. "Non è un buon momento per lui, ovviamente, ma anche per la squadra - ha commentato Cyle Larin a TSN -. Non è un buon momento neanche per me, sono molto vicino a Tajon, è un mio grande amico. E' un giocatore importante per la squadra. Siamo qui per lui, lo supporteremo. Sono stato un paio d'ore con lui ieri, l'ho trovato bene. Avremo una motivazione extra, vogliamo passare il turno anche per lui".

Gli ha fatto eco anche Liam Millar: "E' un momento duro per tutti, questo infortunio è una cosa terribile da sperimentare. Gli auguriamo una pronta guarigione, di tornare più forte. Vogliamo vincere per lui".

La chiosa è affidata al ct Jesse Marsch: "Ovviamente, quando succede una cosa così il nostro cuore è con lui, è giovane e avrà una grande carriera. Non si augura a nessuno un infortunio, ma questa è la vita. Il modo in cui i ragazzi l'hanno supportato in ospedale ieri fa capire l'unità che c'è nel gruppo e come si prendono cura l'uno dell'altro. L'operazione è andata bene. E' un ragazzo forte, tornerà più forte che mai. Siamo qui per supportarlo, siamo felici che sia stato con noi qualche giorno. Verrà a New York se andremo avanti nella competizione, lui farà parte del gruppo".

