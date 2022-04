Dopo aver ottenuto la qualificazione ai Mondiali in Qatar battendo l'Algeria in un rocambolesco doppio incontro deciso da un gol di Karl Toko-Ekambi nel recupero dei supplementari, il c.t. del Camerun Rigobert Song ha esaltato la prestazione di André Onana, concordando con chi lo ha definito il migliore in campo nel match di ritorno di Blida: "Certo, ma lui è lì per quello. André è uno dei giocatori più esperti della squadra, di quelli che hanno esperienza di partite simili. Negli ultimi mesi è stato criticato da troppe persone, è stato accusato in particolare di poca attenzione. Con l'Algeria ha dimostrato che è essenzialmente umano. E che contemporaneamente, rimane nella dimensione che ci si aspetta da lui".