"Credo che le notizie a cui l’Inter dovrà stare più attenta è come sta Calhanoglu e come sta Thuram", ha detto Esteban Cambiasso, presente nel post-Champions League di Sky Sport, dove l'ex centrocampista dell'Inter oggi opinionista sportivo, ha spiegato il motivo delle recenti fatiche della squadra di Simone Inzaghi. "Sono due giocatori veramente fondamentali e credo che la non brillantezza dell’Inter sia dovuta anche all’assenza di Thuram e Calhanoglu che magari non è al 100%. E non sono due giocatori da nulla" ha proseguito prima di dire la sua sulla trovata di Inzaghi di Bastoni quinto.

"A volte le emergenze fanno sì che gli allenatori prendano decisioni che ti 'bloccano' due giocatori. In questo caso non spostando Dumfries da destra a sinistra come nel finale di Napoli ne snatura un solo giocatore. E Dumfries rimane nella sua posizione naturale" ha aggiunto prima di tornare sul Tikus.

Sull'attaccante francese: "Il suo ritorno è importantissimo per la profondità. Perché è vero che Lautaro sta lavorando tanto, anche se la gente è abituata a vedere solo quando segna non accorgendosi di quanto lavora per la squadra, ma Thuram attacca molto bene la profondità. E in partite così, con l'avversario che ti viene addosso, avere l'opportunità di avere un giocatore come Marcus con buon piede è avere una buona arma".

