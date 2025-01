Recupero importante in vista per l'Inter, pronta a riabbracciare Hakan Calhanoglu dopo le lunghe settimane ai box per infortunio. Il turco mette nel mirino l'attesissimo derby di domenica sera contro il Milan e le buone notizie sono arrivate questa mattina: il centrocampista, così come Francesco Acerbi, ha lavorato in gruppo per gran parte della sessione odierna di allenamento. Segnale che il rientro in campo è sempre più vicino.

Un lavoro in gruppo che la stessa Inter ha voluto sottolineare con un breve video pubblicato sui social, accompagnandolo con una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Calha is back". E Inzaghi può sorridere.

