Dopo il ringraziamento emozionato di Federico Dimarco, arriva un altro messaggio dallo spogliatoio dell'Inter per Steven Zhang, nel giorno del suo addio al club nerazzurro. Lo manda Hakan Calhanoglu, su Instagram, postando la foto della conversazione avuta proprio con il presidente uscente il giorno dopo il derby scudetto: "Gli addii non sono mai facili, ma questo è davvero duro -. ha scritto il turco -. Mr. President, grazie per aver creduto in me quando nessuno lo faceva. Le cose che abbiamo vissuto e conquistato rimarranno per sempre nel mio cuore. Ti auguro il meglio per il futuro".

