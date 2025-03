A margine della partita vinta ieri dalla Turchia in Ungheria per 3-1, grazie anche alla sua solita trasformazione dal dischetto, Hakan Calhanoglu si è concesso ai microfoni di Simone Togna per Sportmediaset.

Gol del vantaggio, qualificazione raggiunta, non hai sbagliato un pallone. Cosa si può dire di più?

"Abbiamo raggiunto quello che volevamo prima, anche se attraverso i playoff. Siamo contenti perché siamo nella Lega A, dove abbiamo meritato di trovarci. Abbiamo giocato benissimo, qui in Ungheria è sempre difficile giocare. Mi sa che non perdiamo da 13 partite ed è la seconda volta che vinciamo qui in tanti anni. Siamo contenti".

Una grande partita l'ha disputata anche Arda Guler. Hai detto che è il tuo 'fratellino' e che ti piacerebbe vederlo in futuro all'Inter.

"Ne ho già parlato, non posso aggiungere altro. Vediamo cosa succederà. Però il mio pensiero era solo per lui, perché giochi di più".

Anche Asllani vorrebbe giocare di più. Lui ha detto che sei il suo maestro, che allenarsi con te lo migliora e che fuori dal campo sei una bella persona. Tu pensi che un giorno lui potrà essere il tuo erede all'Inter?

"Lo ringrazio per quello che ha detto. Chi ha più esperienza aiuta gli altri. Lui è un enorme talento, ha qualità per giocare nell'Inter. non è facile per lui ma lo stiamo aiutando perché merita di più. Quando ha avuto spazio ha fatto il proprio lavoro e deve continuare così".

Inzaghi, Arnautovic e Asllani hanno detto che l'Inter deve provare a vincere tutte le quattro competizioni in cui è impegnata. Anche merito vostro se si parla di questa possibilità.

"Speriamo, sicuramente noi giocatori proviamo a rappresentare l'Inter nel migliore dei modi, abbiamo un'enorme responsabilità, lo sappiamo. Siamo sulla buona strada, vogliamo continuare così, poi vedremo cosa succederà".

Quindi se ti dicessi di scegliere...

"Ne ho già parlato, ho già vinto tutto in Italia e il mio obiettivo è sicuramente la Champions. Il mio sogno, dopo quella persa due anni fa, è essere ancora in finale e vincerla. Ma vincere ancora lo Scudetto è importante".

Visto che l'ultimo Pallone d'Oro l'ha vinto un regista, qualora l'Inter vincesse la Champions League o il campionato ci penseresti anche tu?

"Speriamo, magari. Noi stiamo lottando per tutte le competizioni. Noi giocatori miglioriamo ogni partita. Sicuramente è un obiettivo essere lì".

Cosa significa per Hakan Calhanoglu vestire la maglia dell'Inter?

"Tantissimo. I tifosi mi hanno supportato sempre, mi hanno elevato come giocatore e persona. Sono maturato e li ringrazio sempre. Quello che fanno per noi è inspiegabile, sto vivendo un momento bellissimo e li ringrazio sempre. I nostri tifosi ti trasmettono un'enorme forza al Meazza e vogliamo regalare loro qualcosa di importante".

Per questo hai rifiutato il Bayern Monaco la scorsa estate?

"Sì (sorride, ndr)".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!