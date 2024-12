L'Inter fa il suo dovere contro il Como rispondendo alle vittorie già in cassaforte delle prime della classe, scese in campo prima dei campioni d'Italia. Grazie ai tre punti conquistati nel Monday Night match della 17esima giornata, i nerazzurri riescono a tenere il passo di Napoli e Atalanta, non mollando di un centimetro rispetto all'obiettivo del bis scudetto: "Continuiamo a spingere. Insieme", il messaggio postato su Instagram da Hakan Calhanoglu, ieri autore dell'assist per il gol di Carlos Augusto che ha sbloccato una partita tutt'altro che semplice.