È Hakan Calhanoglu, protagonista della partita grazie anche al calcio di rigore che ha aperto le danze nella mazurka ballata dai nerazzurri, il Panini Player of the Match di Lazio-Inter. Calha che si presenta col trofeo celebrativo in postazione DAZN per commentare quanto avvenuto all’Olimpico questa sera: "Dopo aver giocato male a Leverkusen abbiamo reagito bene, da squadra. È stata una partita importante con una squadra forte, volevamo vincere e lo abbiamo fatto".

Hai fatto 100 tra assist e gol, lo sapevi?

"No, non lo sapevo". E Thuram applaude...

Ti sei preso anche il premio di miglior giocatore?

"È un premio di squadra, abbiamo giocato tutti molto bene. Dimarco ha fatto un grande assist, Barella un grande gol. Poi avevo detto a Thuram che avrebbe segnato ed è successo".

Manca solo Lautaro da sbloccare.

"Non c'è problema, lui aiuta la squadra in fase difensiva, poi segnano anche gli altri. Ha già fatto tante cose per l'Inter, il suo momento arriverà".

