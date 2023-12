Dal palco del Gran Galà del Calcio AIC, Hakan Calhanoglu ha rilasciato una breve dichiarazione al momento della consegna del premio per la Top 11 del 2022-2023, sintetizzando la sua esperienza in nerazzurro: "Due anni belli per me, dolorosa la sconfitta nella finale di Istanbul ma abbiamo fatto un gran lavoro. Ma siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare così".

