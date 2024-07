Dopo i primi scatti pubblicati da Hakan Calhanoglu del suo ritorno ad Appiano Gentile per il primo giorno della stagione 2024/25, scatti che hanno infiammato i social nerazzurri per la carica suonata dal 20 interista e tra i quali il turco inserisce anche una foto che lo ritrae al fianco di Simone Inzaghi, anche l'Inter mette in evidenza il sopraccitato frame.

"Sono tornato e sono affamato" ha scritto Calha a corredo della sua carrellata di foto del day 1 (LEGGI QUI), e dopo la dose di adrenalina sparata dall'ex Milan, anche il club di Viale della Liberazione ha stuzzicato i tifosi: "Chi vuole sedersi con questi due?" si legge nella didascalia sul profilo Instagram dei Campioni d'Italia.

