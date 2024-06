Dal prato del Dall'Ara di Bologna, Hakan Calhanoglu racconta per Sky Sport le emozioni per l'Europeo che si sta avvicinando: "Emozioni sono tante e pure pesanti, quando giochi per la Nazionale è sempre diverso perché puoi sempre fare qualcosa di più visto che rappresenti il tuo Paese. Giocare in Nazionale è sempre bello, è un orgoglio essere qui ed essere capitano, ho lavorato tanto per essere un giocatore importante e mi sento tale. Ho delle responsabilità".

Poi è bello sfidare l'Italia dei tuoi compagni del blocco Inter.

"Sono contento, sicuramente. Hanno una bella squadra, conosco quasi tutti. Domani vedrò i miei compagni, sono fortissimi. Sarà un bel test per noi per capire a che punto siamo. Sarà una bella partita, ci siamo preparati molto bene avendo lavorato tanto; domani si vedrà".

Montella ha capito che il campionato italiano ti ha regalato un ruolo bellissimo?

"Ma noi abbiamo lavorato insieme al Milan, non ci sono problemi di ruolo. In quel momento insieme avevo un ruolo diverso, coi tempi è cambiato sicuramente. Ma lui sa già tutto. Ha fatto una cosa grande con la qualificazione all'Europeo, è stata una cosa importante per noi. Stiamo crescendo, abbiamo una squadra giovane. Siamo fiduciosi".

Questo posto te lo sei guadagnato anche per come lo hai interpretato, che annata è stata con Inzaghi?

"Ho lavorato tantissimo, con tanto sacrificio. Mi ricordo molto bene la partita col Barcellona, da lì è iniziato quel ruolo per me. Era nuovo ma con lui abbiamo lavorato apposta, il suo staff tecnico mi ha aiutato sempre. Abbiamo fatto tante analisi video che mi hanno aiutato. Mi piace lavorare per la squadra, correre e andare nei duelli. Poi voglio decidere il gioco quando ho la palla io, quindi sono contento".

Quali sono le ambizioni di questa Inter? La Champions è il prossimo obiettivo?

"Sicuramente vogliamo puntare sempre ai nostri obiettivi, siamo un grande club. Dalla finale persa lo scorso anno siamo cresciuti tantissimo, con giocatori importanti che hanno rinforzato la squadra per le qualità e le caratteristiche che hanno. Hanno tutti un cuore grandissimo, c'è un'atmosfera molto positiva, l'importante è continuare così e non mollare".

Eri molto legato a Suning, cosa vuol dire questo nuovo corso? Lautaro ha confermato che avete grandi ambizioni.

"Prima di tutto voglio ringraziare Steven Zhang, in questi tre anni abbiamo avuto un rapporto bellissimo come avete visto sui social. Ha fatto tantissimo per questo club. Con la nuova società non ci siamo ancora visti, ma sicuramente fanno belle cose per l'Inter. Siamo fiduciosi, credo che faranno cose positive".

