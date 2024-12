"Sono felice di giocare contro la mia ex squadra, è bello essere ancora in questo stadio. Sto provando tante emozioni". Così Hakan Calhanoglu, parlando a Sky Sport, alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter, gara valida per la sesta giornata di Champions League.

Prima giocavi trequartista, all'Inter ti sei reinventato play.

"Sì, qua giocavo come trequartista o come esterno qualche volta, ora mi trovo bene nel ruolo di oggi. Ringrazio Inzaghi e il suo staff tecnico che mi hanno visto bene lì. Io mi sento bene, sto provando a migliorare".

Perché il Leverkusen è diverso dalle squadre forti che avete già battuto?

"Ha un percorso molto importante, hanno giocato benissimo con Xabi Alonso che li ha presi i un momento difficile. Il Leverkusen è sempre stato forte, anche quando ero qua io. Domani sarà una bella sfida".

Sentite di poter arrivare ancora in fondo alla Champions?

"Adesso stiamo bene, siamo dove meritiamo Abbiamo affrontato con grandi squadra come Manchester City, Lipsia e Arsenal, domani non sarà facile e lo sappiamo. Noi abbiamo obiettivi importanti in testa, domani proveremo a dare tutto in campo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!