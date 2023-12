Hakan Calhanoglu, autore di un gol meraviglioso, ha parlato a Sky Sport nel post-partita: "Napoli squadra forte, ha tanta qualità, però per noi era importante dare questo segnale, visto che eravamo inseguiti da altre squadre. Era importante vincerla, i dettagli hanno fatto la differenza. Lucidi e concentrati, abbiamo pressato alti per non farli giocare, meritando la vittoria. Loro sono forti a livello individuale. Kvara, Osimhen e Politano puntano sempre gli avversari, noi li abbiamo limitati alzando il baricentro. Credo sia stato importante quello. Abbiamo meritato. Credo che sarà importante gestire le partite, il recupero di Lisbona è stato importante. Giocare ogni 3 giorni non è facile. Queste cose sono importanti, il mister le ha gestite bene. Abbiamo imparato tanto dalla finale, l'anno scorso abbiamo sbagliato tante partite contro le piccole, quest'anno non vogliamo ripetere gli errori".

Sulla fase difensiva: "Voi non siete abituati a vedermi così, ma io ho sempre avuto quella fame per aiutare la squadra. Non è semplice fare il regista dopo aver fatto il trequartista. Ho analizzato tante situazioni, lo staff mi ha aiutato. Ho preso qualche giallo in più, ma ci sta perché in questo ruolo è così".

Lotta Inter e Juve? "E' ancora lungo, non si sa. Ci sono anche altre squadre. Noi pensiamo solo a noi stesse".