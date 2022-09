Il Bayern viene da due pareggi, come si fa a fargli sbagliare la terza? "Il calcio è così: si vince, si perde e si pareggia. L'importante è essere sempre motivati, siamo pronti per la Champions che è sempre di un altro livello".

Come la state preparando mentalmente?

"Le squadre forti come noi si rialzano subito, abbiamo una mentalità forte. Siamo sempre carichi, il ko nel derby è stato doloroso ma abbiamo già dominato Real e Liverpool in Europa pur perdendo per piccoli dettagli. Vogliamo vincere cercando di non commettere quegli errori".

Domani può essere un momento chiave per la vostra stagione?

"Sì, domani dobbiamo essere uniti in campo. Ho visto i miei compagni carichi, hanno già rialzato la testa. Basta negatività, guardiamo avanti".