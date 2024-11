"Come definisco questo rigore? Speriamo di continuare così, non voglio sbagliare. Ho guardato fino alla fine il portiere, ho fatto una cosa diversa. Parlo in generale, la gara è stata molto difficile, l'Arsenal è molto forte. Conta solo il risultato, alla fine. Abbiamo difeso bene, non abbiamo preso gol. Loro hanno battuto tanti calci d'angolo, ma i nostri difensori hanno fatto bene. Perché questa sofferenza? A volte è così, oggi abbiamo sofferto un po', abbiamo lavorato con tanto sacrificio". Così Hakan Calhanoglu, MVP della partita, a Prime Video, dopo Inter-Arsenal 1-0.

Come è stato il tuo rientro?

"Difficile, non giocavo da tre settimane. Ho fatto 90' in totale nelle ultime due partite, mi serviva avere minutaggio nelle gambe. Ora siamo pronti per il Napoli".

