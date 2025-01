"Oltre a te chi è il difensore italiano più forte al momento?". A questa domanda posta da Sky Sports UK, Riccardo Calafiori risponde senza indugio alcuno: "Direi Alessandro Bastoni dell'Inter", afferma l'ex difensore del Bologna oggi all'Arsenal, che poi precisa ulteriormente il perché della sua scelta: "Cosa mi piace di lui? La mentalità e anche il modo in cui gioca perché è molto simile al mio. È decisamente forte palla al piede, anche meglio di me; e ammiro il suo piede sinistro. Mi piace anche come amico e gli auguro il meglio".

