Oggi non deve esserci altro nell'agenda di ognuno, da domani poi si vedrà. Ed è per questo che la redazione di FcInterNews.it augura a tutti voi, tifosi interisti ma anche semplici appassionati di calcio, un Natale sereno, piacevole, che lasci il segno e sia indimenticabile in senso lieto.

Per rivedere la nostra Inter, se le amichevoli rappresentano solo un timido spuntino, manca sempre meno. E se anche oggi non riuscite a rinunciarvi, perché l'amore per i colori della Beneamata non conosce festività, noi siamo sempre qui ad aggiornarvi su tutto ciò che accade nel mondo nerazzurro, guidati dallo stesso entusiasmo e passione.

Buon Natale!