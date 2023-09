Nel trovare tutte le attenuanti del caso per spiegare la brutta figura rimediata dalla Fiorentina, domenica scorsa, a San Siro, Marco Branca ha tessuto le lodi dell'Inter: "i viola hanno giocato contro una squadra consapevole e di qualità, in più venivano anche da una sofferta vittoria di coppa che ha portato via tante energie à le parole dell'ex dirigente nerazzurro a Radio Bruno -. Credo non ci sia niente di male se è arrivata una sconfitta, seppur con un punteggio largo.

Penso che l'Inter sia fra le più accreditate per vincere lo scudetto, se non la più forte. È fisiologico per i calciatori che hanno perso delle finali accumulare un senso di rivalsa da sfruttare durante l'anno; credo che il 4-0 sia frutto di un episodio".