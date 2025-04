Grande protagonista in Lucerna-Young Boys, finita 5-0 per i padroni di casa, è stato il giovane Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 di proprietà dell’Inter. Il figlio di Dejan e fratello di Filip (portiere oggi al Venezia ma attualmente ai box per infortunio) ha messo il sigillo con un gol spettacolare su punizione, confermandosi in netta crescita nel massimo campionato svizzero.

Una prestazione da incorniciare quella del giovane Stankovic, che sta vivendo una stagione da protagonista e ha attirato l’attenzione anche di Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro ha infatti voluto rendere omaggio al suo ex compagno delle giovanili con una storia Instagram, congratulandosi per la rete messa a segno.

Aleksandar non ha mancato di rispondere con affetto e gratitudine, ricondividendo il post e rispondendo: "Si impara dai migliori".