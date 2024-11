Stefan de Vrij stasera partirà titolare nella gara tra Paesi Bassi e Bosnia che chiude il gruppo A3 di Nations League. A rivelarlo è stato lo stesso ct, Ronald Koeman, parlando alla vigilia della sfida in conferenza stampa, proprio al fianco del difensore dell'Inter: "È seduto qui, quindi giocherà dal 1'", ha detto ridendo l'ex tecnico del Barcellona.

Nella partita precedente, contro l'Ungheria, De Vrij era rimasto in panchina ma non ha chiesto spiegazioni al suo allenatore: "Naturalmente è stato un peccato - ha commentato l'ex Lazio -. Ma poi è anche importante staccare la spina e continuare a fare quello che faccio sempre. Se sono il dodicesimo uomo ideale? Questa è una conclusione molto affrettata quando non giochi. Agli Europei ho sempre giocato".

