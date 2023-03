Il Ct della nazionale della Bosnia-Erzegovina, Faruk Hadžibegić, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match contro la Slovacchia in programma domani a Bratislava. Il tecnico ha parlato anche della situazione di Edin Dzeko, in vista di un eventuale impiego contro la Nazionale di Milan Skriniar: "Per Dzeko i medici cercheranno vedere la sua situazione, dopodiché sapremo se può giocare o meno. Se Dzeko sarà disponibile, dovrò fare nuove scelte e mandare qualcuno in tribuna, ma voglio vedere cosa succede. Se il capitano è pronto, un giocatore dovrà andare in tribuna".