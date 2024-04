"Sarà una partita complicata come ogni partita, ma siamo pronti e preparati perché durante l’anno abbiamo incontrato squadre così. Il mister ci ha preparati bene e sappiamo cosa dobbiamo fare per i tre punti". Così Yann Bisseck ha presentato la sfida di questa sera contro il Cagliari a Inter TV.

Sul suo rendimento fino a questo momento:

"Quando arrivi da campionati più piccoli in un campionato come la Serie A e in una squadra come l’Inter hai molto da imparare, soprattutto nei primi mesi. Ma io mi sono sempre fatto trovare pronto quando il mister mi ha chiamato in causa. Questo è solo l’inizio della mia carriera, non la fine.

