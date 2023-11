"Sicuramente sarà una gara tosta e difficile per entrambe le squadre, importante perché una vittoria può essere un timbro su questa prima parte di campionato. Non decide niente perché manca tantissimo, però...". A poche ore dal Derby d'Italia, Tommaso Berni è chiamato ad inquadrare la sfida tar Juventus e Inter ai microfoni di TMW.

Le assenze peseranno di più per l'Inter o per la Juventus?

"Sono assenze importanti, ma le rose sono competitive. I 'sostituti' non aspettano altro che giocare per dimostrare il proprio valore, quindi per me non saranno decisive".

È rimasto stupito da Sommer?

"Lo vedo molto bene, non spetta a me dire le qualità che ha. Lo conosco solo dalla tv, ma dalle interviste mi sembra un grande professionista, con una grande testa e un grande carisma. Lo sapevamo già, ma si sta dimostrando molto valido. Diamogli tempo, ce ne vuole per ambientarsi, ma già mi pare a buon punto".

Thuram invece l'ha stupita?

"L'ho seguito e sinceramente si vedeva che aveva grandi qualità. Vanno fatti i complimenti ad Ausilio, che ha messo in lui il seme di poter diventare una punta perché può diventare davvero forte. Poi si sposa davvero alla perfezione con le caratteristiche di Lautaro Martinez".

Barella lo vede un po' in calo rispetto al solito? In molti hanno visto un inizio di stagione un po' sottotono.

"No, assolutamente. L'anno scorso sono passati dei momenti in cui faceva più gol, quest'anno magari il suo raggio d'azione è un po' ridotto per dare più coperture, ma siamo all'inizio. Sta facendo bene, anche in Nazionale, non lo giudico in base ai gol, ma per la grinta, la determinazione e la professionalità e in questo non è secondo a nessuno".

Quanto è importante Lautaro per l'Inter?

"È diventato la base solida di fondamenta rocciose. Quando c'ero io si trovava benissimo, era molto contento e le cose sono andate sempre meglio. Se il procuratore dice che vuole rinnovare io ci credo, non mente a nessuno, anzi. Dovesse cambiare idea non si nasconderà, ne parlerà perché è un ragazzo pulito e con un grande carisma. L'Inter sta crescendo anno dopo anno e mi piace pensare che possa essere il capitano per i prossimi 20 anni, diventando una bandiera e stando dietro a Zanetti. Ha tutte le carte per farlo".

Che idea si è fatto sui casi relativi a Skriniar e Lukaku? Se lo sarebbe mai aspettato che potessero andare via in quel modo?

"No, sinceramente per quello che avevo visto quando c'ero io non me lo sarei mai aspettato. La verità però non la sappiamo, ci sarà sicuramente altro. Purtroppo il calcio cambia, cambiano le idee, le motivazioni e non combaciano con ciò che uno aveva in mente prima. Sono stati due grandi esemplari di giocatori, di professionisti e fin quando sono stati all'Inter hanno sempre onorato la maglia, i compagni, i tifosi, la dirigenza... Posso solo dir loro grazie, mi hanno regalato tante emozioni belle e abbiamo condiviso momenti di crescita del club".

