Beppe Bergomi commenta direttamente dal Da Luz la grande prova dell'Inter in Champions League. "Ha giocato con personalità, coraggio - afferma lo "Zio" -. I tre centrocampisti hanno fatto una grande partita ognuno con le sue qualità: Barella con inserimento e gol, Mkhitaryan con qualità e voglia di recuperare palla, Brozovic con le sue geometrie. Hanno lavorato bene in difesa e nel finale anche Onana su un gol che l'Inter non doveva prendere. Anche i dettagli fanno la differenza. Non ci si deve esaltare più di tanto perché nel calcio ne abbiamo viste tante. L'Inter non deve sbagliare il ritorno e deve giocare con lo stesso coraggio e determinazione, con la voglia di soffrire che nelle Coppe ritrova sempre. Nei momenti difficili bisogna essere squadra e l'Inter lo è stata.