Intreccio di mercato tra Inter , Chelsea , Benfica e Racing . Sul tavolo i cartellini di due centrocampisti argentini: Enzo Fernandez e Carlos Alcaraz . Il primo, appena laureatosi campione del mondo, gioca in Portogallo ma piace tantissimo ai londinesi; il secondo è da tempo sul taccuino dei nerazzurri, ma potrebbe andare alle As Aguias proprio in sostituzione del connazionale.

"Non so se questa sarà l'ultima partita di Enzo Fernandez con la maglia del Benfica. Deve prendere una decisione, vedremo cosa accadrà", ha detto Roger Schmidt, tecnico del Benfica, dopo il ko in campionato per 3-0 sul campo del Braga venerdì scorso. Il Chelsea lo vuole subito, già a gennaio, e sarebbe pronto a mettere sul tavolo oltre 120 milioni di euro (la cifra della clausola rescissoria). E allora il Benfica prova a cautelarsi e mette nel mirino proprio Alcaraz, talento classe 2002 che tanto piace all'Inter.



