Ondata di affetto per Mauro Bellugi, sottoposto all'amputazione delle gambe lo scorso novembre ma della cui malattia si è saputo soltanto in questi giorni. "L’hanno chiamato avversari e compagni di squadra: Bettega, Bedin, Boninsegna, Altobelli e «altri che sicuramente dimentico» - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport -. L’ha chiamato Capello che era con lui in Nazionale. Il sindaco di Milano, tifoso di provata fede nerazzurra, gli ha assicurato che «lui e la città non lo dimenticheranno». Beppe Marotta, a.d. dell’Inter, gli ha fatto un’offerta concreta: «Per te ci sarà sempre posto in questa società, magari potresti occupare dei rapporti con i club». Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, si è sempre considerato il papà della grande famiglia nerazzurra e gli ha confessato che lo considera uno di loro".