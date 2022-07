Sei giovanissimo ma hai giocato già in realtà molto diverse. Quanto ti hanno aiutato queste esperienze?

"Tantissimo, soprattutto quelle negative. Arrivo in una realtà più grande in cui non vedo l'ora di cimentarmi"

Hai un modello a cui ti ispiri?

"Sono un esterno più offensivo che difensivo, mi piace puntare l'uomo. Devo migliorare tanto in molte cose, ma c'è tempo e non vedo l'ora di farlo".

Quanta voglia c'è di lavorare con Inzaghi?

"Tanta anche perché il mister ha valorizzato tanti giocatori del mio ruolo".

Hai un messaggio per i tifosi?

"Li saluto, sono sicuro ci daranno tanto affetto e carica. Non vedo l'ora di scendere in campo".