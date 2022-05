Due Coppe in bacheca, una serata europea magica e crudele allo stesso tempo ma anche l'amarezza di un secondo posto dietro al Milan in campionato. Si può riassumere in tre punti il resoconto di Alessandro Bastoni della stagione interista terminata domenica scorsa con il 3-0 alla Samp che non è servito per conquistare la seconda stella e il triplete nazionale, complice il successo dei rossoneri a Reggio Emilia: "È stata una stagione lunga e ricca di avvenimenti, tante sono state le serate dure e piene di imprevisti ma altrettante sono state le soddisfazioni: Supercoppa, Coppa Italia e quella notte in cui abbiamo espugnato Anfield anche se ciò non è bastato per qualificarci - ha scritto il difensore su Instagram -. Una squadra unita che ha affrontato ogni partita e ogni allenamento con la serietà e la determinazione che ci ha portato a concludere questa stagione non come avremmo voluto ma comunque in modo positivo, dimostrando carattere e voglia di lottare. Grazie alla società, ai compagni e ai tifosi per aver contribuito a rendere ancora più speciali e indimenticabili questi mesi", il messaggio dell'ex Parma e Atalanta.