Colonna della difesa dell'Inter e di quella della Nazionale, Alessandro Bastoni si racconta ai microfoni di Vivo Azzurro TV svelando quali leader del ruolo lo abbiano aiutato in carriera durante l'avventura in azzurro: "Si diventa Alessandro Bastoni imparando tanto da esperienze come l’Europeo del 2021, dove ho fatto la gavetta dietro a vere e proprie icone nel mio ruolo - ammette il classe '99 -. La vittoria dell’Europeo è stato il coronamento di tanti sacrifici fatti da bambino. Ho avuto la possibilità di viverlo, anche se non in prima persona perché avevo davanti due totem come Chiellini e Bonucci, che mi hanno insegnato tanto".

Basto elenca poi le caratteristiche che deve avere un difensore al giorno d'oggi: "Al difensore moderno non devono mai mancare il coraggio e l’intraprendenza di fare qualcosa che possa segnare la partita. È un ruolo difficile, puoi far bene per 89 minuti e al 90’ commettere un errore e sembra che hai fatto una partita disastrosa. Il Pallone d'Oro? Non è mai stato un'ambizione, essendo realisti è difficile vincerlo per un difensore. La mia soddisfazione è dare assistenza alla fase offensiva senza dimenticare i compiti difensivi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!