In occasione dell'evento 'Raviolata nerazzurra' organizzato da Gigi Furini, l'ex nerazzurro e vice di Mourinho nell'anno del Triplete, Beppe Baresi è sul stato intervistato dal palco da Nicolò Schira, chiacchierata durante la quale l'ex capitano della Beneamata ha ripercorso alcuni passi della sua carriera, ricordando alcuni illustri compagni e rivali dell'epoca: "Maradona era il più forte di tutti. L’avversario più forte contro cui ho giocato. Solo il Fenomeno un po’ gli si avvicinava" ha premesso, prima di citare gli ex nerazzurri Matthäus e Altobelli: "Spillo è stato il giocatore più forte con cui ho giocato insieme a Lothar Matthäus. Spillo è stato un po’ sottovalutato dai media. Non dimenticatevi che ha segnato 209 gol nell’Inter. Solo Meazza ne ha fatti di più. Altobelli era devastante e faceva reparto da solo: uno dei più grandi attaccanti che abbia mai visto".

Su Mattäus:

"Fortissimo. Giocatore moderno, anche oggi farebbe la differenza. Attaccava e difendeva: un tuttocampista si direbbe oggi. E col vizio del gol. Sapeva trascinarci, era un vero leader".

Il ricordo di José Mourinho e il Triplete:

"José era speciale. Aveva la mentalità vincente e sapeva tirar fuori il meglio da tutti. Un fenomeno. In quell’Inter era tutto: allenatore, società, leader. Ricopriva qualsiasi ruolo. L'Inter del Triplete era straordinaria. Giocatori fantastici che volevano vincere sempre. Vi racconto una cosa: dirigevo le partitelle d’allenamento e non potete immaginare quante volte litigavano tra loro per una punizione o un fallo non dato. Non volevano perdere mai, neppure in partitella. Quella mentalità vincente poi se la portavano poi in campo in tutte le partire".

Sull'Inter di Inzaghi:

"È in corsa su tutti i fronti. Rifare il Triplete? Un passo alla volta. Bisogna pensare partita per partita e una competizione alla volta. Intanto proviamo a vincere anche a Napoli per dare un bel segnale al campionato…".

Un giocatore sottovalutato?

"Nell’Inter del Triplete dico Samuel. Non era bello da vedere come Bastoni oggi, ma era insuperabile e fortissimo in marcatura".

C'è un giocatore dell'Inter di oggi che farebbe parte della squadra del Triplete?

"In pochi. Barella, Bastoni, Lautaro, Calhanoglu e Dumfries però hanno caratura e dimensione europea".

