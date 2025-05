Intervistato da Sky Sport, Nicolò Barella ha inquadrato così la finale di Champions League contro il PSG, la seconda in tre anni per l'Inter: "La volta scorsa (nel 2023, ndr) poteva imbrogliare un po' il percorso, sembrava più facile, ma nessuno ti regala niente - le parole del centrocampista -. Questa volta magari non arriviamo coi favori del pronostico però in preggio: cinquanta e cinquanta perché abbiamo battuto due delle squadre più forti al mondo (Bayern e Barcellona, ndr), quindi ci stanno queste percentuali. Ma non cambia niente perché ogni finale ha una storia a sé. Cercheremo di prepararla al meglio con il mister, ci faremo trovare pronti. L'obiettivo è vincerla, ci meritiamo un finale positivo per come abbiamo lavorato. Vogliamo fare la miglior gara possibile, poi sappiamo come è il calcio".

Che stagione è stata per te?

"Emozionante, con questi ragazzi sono stato benissimo. Abbiamo dato tutto, forse potevamo fare qualcosa in più ma non ho rimpianti. Soprattutto se riusciremo a fare quello che vogliamo fare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!