Dopo la bruciante sconfitta last minute di Bologna, Nicolò Barella ci mette la faccia e si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per analizzare il ko e l'aggancio del Napoli in vetta alla classifica: "Una sconfitta è sempre difficile da digerire, gli impegni sono tanti ma non è una scusante. Non è normale che una squadra come la nostra che prenda un gol del genere all'ultimo in 7 contro 3 in area. Bisogna fare meglio, il calcio non perdona".

Cosa deve fare la differenza nela corsa scudetto?

"C'è sempre da migliorare, non bisogna mai sentirsi arrivati. Fa male perché la partita era in equilibruo, il pareggio sarebbe stato più giusto. Dispiace perché stiamo lottando su tutti i fronti, stiamo dando il massimo e queste sono battute d'arrsto che fanno male. Non è ancora finito niente, siamo primi con il Napoli. Sarà una lotta dura, ma noi vogliamo combattere su tutti i fronti e non ci fermiamo di certo qua".

Come state a centrocampo a livello di energie?

"Sicuramente stanchi perché l'assenza di Zielinski nelle rotazioni ha influito. Però il centrocampo non è solo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, anche Asllani e Frattesi hanno dato il loro apporto. C'è stanchezza, ma non ci nascondiamo e non ci tiriamo indietro. Abbiamo voglia di vincere, questa è la mentalità che abbiamo creato in questi anni e di certo non sarà una sconfitta a cambiare tutto questo".

Quanto tempo vi date per digerire questa sconfitta?

"Abbiamo una notte, già da domani va preparata una partita che non è mai semplice (il derby, ndr). Stanotte soffriremo e ci leccheremo le ferite, ma saremo già pronti per un'altra partita e per fare quello che ci viene meglio negli ultimi tempi che è vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!