Nicolò Barella, uno dei migliori in campo contro il City, ha commentato così questo pari ai microfoni di Prime: "Un partita nata da una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato lasciando qualcosa in Champions e che quest'anno vorrebbe fare qualcosa in più. Stiamo crescendo, acquisendo esperienza e questo aiuta. Siamo arrivati in finale due anni fa, all'Inter si gioca per vincere, l'ambizione è questa poi nel calcio può succedere di tutto. Ma oggi contro una squadra fortissima abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, poi gli episodi determinano i risultati.

Mi è piaciuto l'atteggiamento perché dopo una partita non brillante a Monza potevamo venire con qualche pensiero invece abbiamo dato il 200% e per arrivare in fondo ci vuole questa mentalità. Messaggio al Milan? No pensavamo solo a questa partita, loro pensavamo al Liverpool, da domani si preparerà il derby al meglio possibile".