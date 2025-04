Il Barcellona adotterà tutte le misure di sicurezza del caso per la gara di Champions League di domani contro l'Inter, classificata 'ad alto rischio', per garantire l'incolumità di tutti i tesserati e dei tifosi di casa e ospiti. Verranno, inoltre, implementate misure di controllo sulla vendita dei biglietti, in particolare per quanto riguarda la vendita dei posti a sedere, e la presenza di tifosi avversari al di fuori della propria area riservata all'interno dello Stadio Olimpico Lluís Companys. La nota diramata dal club catalano:

"Si invita tutti i tifosi della squadra ospite sprovvisti di biglietto a non recarsi allo stadio poiché non potranno acquistare biglietti in nessuna zona dell'impianto. Potranno assistere alla partita solo i tifosi dell'Inter in possesso di un biglietto distribuito dal proprio club e destinato all'area riservata ai tifosi ospiti.

In questa occasione, si chiede, inoltre, ai tifosi ospiti di non introdurre razzi o altro materiale pirotecnico all'interno dello Stadio Olimpico Lluís Companys. L'accesso allo stadio sarà negato a chiunque venga trovato in possesso di tale materiale durante le perquisizioni prima dell'ingresso.

Le misure stabilite per questo incontro ad alto rischio, come deciso dalla Commissione Antiviolenza, sono le seguenti:

I biglietti sono intestati al titolare.

- Non è consentito svolgere attività a sostegno della squadra ospite nelle aree riservate ai tifosi di casa.

- La vendita di biglietti a indirizzi IP del paese della squadra avversaria e alle carte di credito è stata bloccata.

- Gli annunci sul sito web durante il periodo di vendita che i biglietti sono destinati esclusivamente ai tifosi dell'FC Barcelona.

- Divieto di indossare indumenti o accessori identificativi della squadra ospite al di fuori dell'area riservata ai tifosi avversari.

- I tifosi devono avere a portata di mano i documenti richiesti (biglietto e passaporto o documento d'identità) da esibire su richiesta.

- Abilitato l'accesso 10 esclusivamente ai tifosi ospiti.

- Non è consentita la vendita di biglietti presso le biglietterie dell'Estadi Olímpic Lluís Companys.

- Nemmeno i tour operator possono vendere biglietti ai tifosi della squadra ospite.

Raccomandazioni per i soci del club e per tutti i tifosi

Il club invita, inoltre, i tifosi che assisteranno alla partita a presentarsi con sufficiente anticipo e con tutta la documentazione pronta da esibire su richiesta di qualsiasi rappresentante del club o delle forze di sicurezza all'ingresso. I cancelli dello stadio apriranno due ore prima dell'inizio della partita per i tifosi avversari, che accederanno all'Estadi Olímpic Lluís Companys dal cancello 10, e un'ora e mezza prima per gli altri tifosi.

Il club ha predisposto una serie di istruzioni per agevolare i flussi in entrata e in uscita dallo stadio e nei dintorni di Montjuïc. Si consiglia ai tifosi che assisteranno alla partita di raggiungere lo stadio a piedi o con i mezzi pubblici, come la metropolitana o la funicolare, tra gli altri, nonché con il servizio navetta gratuito per i possessori di biglietto.

I veicoli a quattro ruote motrici non potranno accedere all'area circostante lo stadio a meno che non siano in possesso di un pass ufficiale. La polizia stradale provvederà alla rimozione dei veicoli parcheggiati in modo improprio. Nell'area intorno allo stadio potranno parcheggiare fino a 3.500 moto. Si prega di notare, infine, che non sarà disponibile un'area deposito bagagli".

