Non è un'Inter rinunciataria, anzi: la squadra nerazzurra imposta un buon piano partita che non prevede solo difesa strenua ma anche aggressività per tentare di far male quando la bilancia del match decide di pendere dalla sua parte. Non succede spesso, perché il possesso del Barcellona la fa da padrone, però quando succede sono brividi per Marc Andrè ter Stegen, che ringrazia la traversa sul tentativo da due passi di Edin Dzeko e poi la poca precisione di Denzel Dumfries che gli tira praticamente addosso da ottima posizione. Occasioni sciupate che si trasformano in rimpianti non appena il Barça alza i giri: otto minuti ad alti ritmi che culminano con il colpo secco di Ousmane Dembélé che beffa tutti sull'assist di Sergi Roberto e davanti alla porta non può far altro che scartare il bel regalo del compagno. Inter che comunque regge il colpo e torna negli spogliatoi con qualche rammarico di troppo. In evidenza tra i nerazzurri Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco per l'impegno in copertura, ancora troppa fatica per Lautaro Martinez.