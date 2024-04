Mario Balotelli è tornato a parlare del calcione rifilatogli da Totti nella finale di Coppa Italia del 2010 tra Roma ed Inter durante la diretta Twicth del programma ControCalcio. "Io amo Totti come giocatore. Il calcione? Gli ho mandato un messaggio, ci abbiamo riso sopra poi".

Balotelli poi viene chiamato a scegliere l'attaccante preferito tra lo stesso Totti e Samuel Eto'o: "Prendo il secondo, non è difficile: era una roba imbarazzante. L'ho visto tutti i giorni in allenamento, non posso dire Totti".