Dopo la vittoria per 2-0 della Nazionale italiana Under 21 contro la Norvegia, Tommaso Baldanzi ha parlato a Rai Sport, intervista durante la quale è tornato sulle tante voci di mercato durante la scorsa finestra di trasferimenti, periodo durante il quale è stato più volte accostato all'Inter: "Sì è una buona stagione, possiamo fare meglio in campionato con l'Empoli, però sono contento. Sono state dette alcune cose non vere, sono molto contento di essere rimasto a Empoli e felice di continuare questo percorso, ci tengo tanto per i nostri tifosi. Spero di far bene anche quest'anno e spero di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati".

