Sarà un'Austria sperimentale quella che domani scenderà in campo per sfidare la Moldavia in amichevole. L'undici che partirà dal via è stato annunciato , a sorpresa, in conferenza stampa, dal ct Ralf Rangnick, che ha praticamente fatto capire di voler tenere a riposo quasi tutti i titolarissimi, da David Alaba a Marcel Sabitzer, passando per Christoph Baumgartner. Leggermente diverso il discorso circa l'impiego dell'interista Marko Arnautovic, come spiegato sempre dal tecnico tedesco: "Giocherà sicuramente un tempo".